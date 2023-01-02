Российские военные атаковали центр Берислава. По меньшей мере, 5 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА.

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Вероятно, обстреливали из танка со стороны Каховки

Оккупанты открыли огонь по городскому рынку в центре Берислава. Вероятно, захватчики обстреляли его из танка со стороны временно оккупированной Каховки. К сожалению, пять человек получили ранения.

Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи предоставят пострадавшим необходимую медпомощь,

– подчеркнул Ярослав Янушевич.

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