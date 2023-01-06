В результате обстрела есть погибшие и раненые люди. Во время ракетного удара зафиксировали по меньшей мере 4 взрыва.

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Какие последствия атаки

Отмечают, что рядом с обстрелянной пожарной частью горело здание в частном секторе.

И потом они говорят о "прекращении огня". Это за пределом понимания любых цивилизованных процессов. Убийцы, террористы и кровожадные. Вот с кем мы воюем,

– заявил Тимошенко.

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате обстрела, к сожалению, один из спасателей погиб, еще четверо – пострадали.

Повреждения получили также техника спасателей и здание подразделения.

Россияне обстреляли пожарную часть Херсона / Фото ГСЧС Украины, Кирилл Тимошенко

Напомним, что накануне, 5 января оккупанты обстреляли пожарную часть в Херсоне. Тогда обошлось без жертв среди личного состава. Враг совершает атаки с Левобережной части, которая временно находится под оккупацией.

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