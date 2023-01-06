В результате обстрела есть погибшие и раненые люди. Во время ракетного удара зафиксировали по меньшей мере 4 взрыва.
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Какие последствия атаки
Отмечают, что рядом с обстрелянной пожарной частью горело здание в частном секторе.
И потом они говорят о "прекращении огня". Это за пределом понимания любых цивилизованных процессов. Убийцы, террористы и кровожадные. Вот с кем мы воюем,
– заявил Тимошенко.
В ГСЧС Украины сообщили, что в результате обстрела, к сожалению, один из спасателей погиб, еще четверо – пострадали.
Повреждения получили также техника спасателей и здание подразделения.
Россияне обстреляли пожарную часть Херсона / Фото ГСЧС Украины, Кирилл Тимошенко
Напомним, что накануне, 5 января оккупанты обстреляли пожарную часть в Херсоне. Тогда обошлось без жертв среди личного состава. Враг совершает атаки с Левобережной части, которая временно находится под оккупацией.
Обстрелы Херсонщины: последние новости
- В этот же день оккупанты обстреляли Чернобаевку и Камышаны. Повреждения получили дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередач и газопровод. От рук врага пострадали четыре человека.
- Оккупанты также попали в здание, расположенное в центре Херсона. В момент попадания в нем находился 18-летний парень. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью.
- 4 января российские военные 41 раз обстреливали Херсонщину. Били по ней из артиллерии, РСЗО, минометов, а также танков. Что касается Херсона, то его атаковали 9 раз.
- 3 января оккупанты обстреляли рынок в Херсонской области. Известно, что несколько человек доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Произошло это в самом центре Берислава. По предварительной информации, осуществить обстрел враги могли со стороны находящейся под оккупацией Каховки.