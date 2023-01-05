Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. Высокопоставленный чиновник отметил, что попадание произошло около 11:20.

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Оккупанты цинично обстреляли центр Херсона

Это уже не первый раз враг атакует центральную часть города. В этот раз, отметил в 11:21 глава ОВА, оккупанты также попали в дом, расположенный в центре Херсона.

В момент попадания в нем находился 20-летний парень. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью.