Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог и эксруководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. По его словам, не нужно сильно обращать внимание на призывы к прекращению огня. Всем и так понятно, что сейчас никто не собирается уступать в войне.
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В этой ситуации никаких переговоров сейчас не будет. Если мы это понимаем, то президент Турции это не понимает? Если это сказали в публичной плоскости, то нужно на все смотреть поглубже. Эрдоган намекнул России, что нужно продемонстрировать жест доброй воли. Россия напала, поэтому, если хочет остановить все, то пусть выводит войска,
– отметил Юнус.
Эрдоган является определенным модератором между Украиной и Россией по вопросам обмена пленных, зернового коридора и тому подобное, как и генсек ООН Антониу Гутерреш. Они оба говорят о переговорах, но понимают, что их время еще не пришло.
Юнус прокомментировал последний разговор Эрдогана и Путина: смотрите видео
Турции выгодно поддерживать Украину
Как отметил Юнус, в Кремле отлично знают о сотрудничестве Украины и Турции в военно-технической и гуманитарной сфере. Это происходит, потому что Анкара считает для себя сотрудничество с Киевом важным и выгодным.
Если Турция считает что-то важное для своей внешней политики и национальных интересов, то она будет продолжать это делать. Украина – военно-стратегический партнер Турции. Ничего не произошло такого, чтобы Турция должна была изменить свою военно-политическую доктрину,
– заметил Юнус
Эрдоган говорил с Путиным, а затем с Зеленским.
- 5 января президент Турции провел телефонный разговор с диктатором Путиным. Эрдоган подчеркнул, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и справедливым урегулированием разногласий.
- Как считает глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, Эрдогану выгодно сохранять посредничество между Украиной и Россией, чтобы играть роль регионального лидера.
- В тот же день, 5 января, Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.