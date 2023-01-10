Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара прилагает усилия для решения войны в Украине, а президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится к прекращению огня и длительного мира.
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В Турции говорят о переговорах
Чавушоглу отметил, что цель Турции – крепкий мир и взаимоприемлемое решение. Министр уверен, что война должна закончиться за столом переговоров. Утверждает, чем быстрее это произойдет, тем лучше.
Россия сейчас выражает готовность к переговорам, а Зеленский предложил мирный план по десяти пунктам. Как Турция, мы поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу,
– подчеркнул Чавушоглу.
Напомним, Эрдоган 5 января провел разговор с президентом Владимиром Зеленским. Говорили о турецкой поддержке в гуманитарной и энергетической областях, а также о вопросах "зернового коридора".
Перед этим он общался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Украинская формула мира: коротко
Формула мира, предложенная Зеленским, включает 10 пунктов. От ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех удерживаемых на территории России военнопленных и депортированных.
Президент отмечал, что одна из ключевых задач для нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы.