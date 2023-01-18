Посівна у Росії буде без трактористів

Хоча при цьому всі прекрасно розуміють, що наміри ворога та їх реалізація на практиці – принципово різні речі. Навіть 200 тисяч "мобіків" цілком можуть до фронту не доїхати.

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Але цього не розуміють, наприклад, ті, що досі тягнуть в інфопростір посилання на російські "ЗМІ". Там були вкиди, що за попередньої хвилі "часткової мобілізації" Кремль нагріб ледь чи не до 500 тисяч "мобіків", посилаючись на дані РАЦСів про начебто сплеск реєстрації шлюбів на території Росії.

Насправді є одразу декілька "дотичних" критеріїв, за якими кожен із нас зможе самостійно оцінити реальний розмір нової хвилі мобілізації у Росії. І цей перелік критеріїв виглядає приблизно так:

1). Інтенсивність повідомлень про те, що в економіці Росії стало ще більше не вистачити робочих рук.

Наприклад, якби це парадоксально не звучало, але у росіян теж скоро має початись весняна посівна. Але от трактористи та інші механізатори, особливо з прикордонних областей Росії – гарантовані кандидати на мобілізацію, бо хоч якось уміють справлятись із технікою.

Влітку 2022 року перед Кремлем постала проблема – для ВПК потрібно 400 тисяч додаткових працівників. Але замість "трудової мобілізації" для оборонки, вони провели "часткову мобілізацію" для фронту.

2). Інтенсивність повідомлень про проблеми з доставкою нових окупантів на фронт.

Як приклад – чергова партія "мобіків" знову напилась у своїх автобусах, або їх везуть у "вагонах-теплушках" чи взагалі в Ан-12.

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Розміщення чималих партій росіян на тимчасово окупованих територіях у великих приміщеннях, акурат для точнішої роботи наших HIMARS – також ознака проблем з логістикою в армії Росії.

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3). Інтенсивність повідомлень про збір "допомоги" для "мобіків" російськими волонтерами, або ж що дітей в російських школах примушують до чергової "посилки солдату".

Окрім того, що так вдається нашкребти додаткові декілька сотень мільйонів рублів на свою окупаційну армію, Кремль заодно отримує ефект, коли кожен житель Росії ділом підтримує війну проти України.

Окремо цікаво, що уже пішли повідомлення про те, що РПЦ нібито допомагає своїм "мобікам" купити "Мавіки" або іншу амуніцію.

4). І якби парадоксально не звучало – інтенсивність повідомлень про те, що в прикордонних областях Росії знову десь згоріла або велика підстанція, або трансформатор.

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Бо це насправді означає, що росіянам позапланово довелось ремонтувати розконсервовану техніку, і в них як завжди "щось пішло не так".

Так, на перший погляд, це видається просто як теми для новин про невдачі окупантів які так палко люблять наші ЗМІ. Але ж ці всі невдачі означають насправді, що до фронту доїхало значно менше "мобіків", аніж планували в Кремлі.