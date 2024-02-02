Несмотря на это, кремлевские пропагандисты заявили о "полторы роты украинских спецназовцев", которые "почти уничтожены". Что на самом деле происходило под перекрытием поврежденной артерии Херсонской области, и какую роль в этой сложнейшей операции сыграли украинские пограничники – в программе "Кордон.UA", передает 24 Канал.

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Британская разведка 1 июля 2023 года сообщила, что на левом берегу Днепра под восточным пролетом Антоновского моста пытается закрепиться небольшая группа украинских военных, которую россиянам не удается выбить. На самом деле в то время бои продолжались уже несколько дней, и не только под мостом.

Эти позиции под Антоновским мостом открывали нам дорогу к Алешкам. Поэтому мы их удерживали и до сих пор удерживаем. Были постоянные обстрелы, их корректировал "Орлан" (российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс – 24 Канал). Они работали, грубо говоря, каждый час,

– рассказал пограничник "Локи".

Зачистка комплекса "Наири"

Следующей целью военных стал гостинично-ресторанный комплекс "Наири" возле трассы Херсон – Алешки. В конце июня группа пограничников херсонского отряда "Контроль" получила задание зачистить территорию стратегического объекта.

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"Нас вызвали, мы приехали на инструктаж, нам поставили задачу. Мы все проанализировали и вечером того же дня выдвинулись на лодках. Утром мы уже высадились под Антоновским мостом. Под ним переждали немного, оценили ситуацию и отправились перебежками по двое к самому отелю", – поделился пограничник "Толян", командир группы "Контроль".

По его словам, россияне использовали этот гостиничный комплекс как перевалочный пункт, куда сносили своих раненых и хранили БК. Кроме того, оттуда они могли контролировать Антоновский мост.

Шли вдоль посадки, старались быть максимально незаметными. Ребята из-под моста нас прикрывали, если нас заметят и прийдется принимать бой на месте. Нам помогло, что только начинало светать. Они не заметили, как мы подошли вплотную к самому зданию. Мы выбили их ко второму корпусу, где они попытались закрепиться, но их накрыла арта,

– отметил пограничник "Симба", заместитель командира группы "Контроль".

Шестеро штурмовиков "Контроля" продержались в "Наире" около суток. За это время им удалось частично зачистить территорию и оттянуть на себя резервы врага, но ситуация обострялась.

Защитникам пришлось временно оставить комплекс

Враг трижды пытался выбить украинских пограничников из "Наири", но безрезультатно. Тогда он решил перегруппироваться и подтянуть технику. Вечером россияне начали массированный артобстрел и зашли во второй и третий корпуса.

У нас заканчивался БК, а поднос был невозможен. Мы уже были почти в окружении. Тогда группой приняли решение, что надо все же отходить,

– констатировал "Симба".

Когда пограничники уже находились в госпитале, увидели видео российских пропагандистов, которые заявили, что в районе Антоновского моста сидит "до полутора роты спецназовцев". На самом деле в комплексе было шестеро бойцов, которых прикрывало еще шестеро под мостом.

Защитники захватили нескольких россиян в плен

Один из оккупантов сам приполз под мост сдаваться. Еще троих взяла в плен следующая группа пограничников, которая зашла в "Наири" после "Контроля". Вражеские десантники прятались в подвале.

Мы бросили туда несколько гранат и уже начали предлагать им сдаться в плен. Они боялись, что мы их задвухсотим, но мы сдержали свое слово. По одному их выводили из того подвала, допрашивали, осматривали. Они боялись говорить, кто они на самом деле, поэтому говорили, что они пехота. Но на самом деле признали, что это 10 штурмовая,

– рассказал пограничник "Пикассо", заместитель начальника подразделения.

Теперь те, кого уже давно похоронили московские пропагандисты, готовятся к новым операциям и получают награды за предыдущие.

Обратите внимание! В британской разведке объяснили, почему российским оккупантам, которые имеют количественное преимущество, не удается вытеснить украинских военных. Вражеские войска имеют слабую подготовку и координацию действий.