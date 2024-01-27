Военный обозреватель Денис Попович прокомментировал 24 Каналу ситуацию на левом берегу Днепра. По его словам, Силы обороны имеют там свои преимущества.

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"Я думаю, история вокруг этого плацдарма уже вошла в военную историю, поскольку там против нас действуют силы, которые нас абсолютно преобладают", – констатировал Попович.

Какие преимущества имеют украинские военные

Эффективность действий Сил обороны на левобережье Херсонщины приумножает правый берег, потому что он высокий, а также западная дальнобойная артиллерия.

Кроме того, нельзя недооценивать работу операторов дронов, которые выявляют скопление врага на обозримых для артиллерии дистанциях.

К тому же весит незаурядный героизм защитников.

Что будет дальше

"Пока дальнейшая судьба этого плацдарма остается неизвестной. Мы его удерживаем, а враг пытается его ликвидировать. Что будет дальше с этим плацдармом – очень трудно сказать", – отметил Попович.

Все будет зависеть от решения командования, но удержание плацдарма кое о чем свидетельствует. Возможно, Силы обороны ожидают улучшения ситуации до такой степени, чтобы развить наступление на этом участке фронта.

В общей сложности плацдарм имеет два сценария событий: или его ликвидируют, или его расширяют.

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