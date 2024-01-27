Военный обозреватель Денис Попович прокомментировал 24 Каналу ситуацию на левом берегу Днепра. По его словам, Силы обороны имеют там свои преимущества.
Вашему вниманию У россиян нет другого выхода: как может измениться ситуация на левобережье Херсонщины
"Я думаю, история вокруг этого плацдарма уже вошла в военную историю, поскольку там против нас действуют силы, которые нас абсолютно преобладают", – констатировал Попович.
Какие преимущества имеют украинские военные
Эффективность действий Сил обороны на левобережье Херсонщины приумножает правый берег, потому что он высокий, а также западная дальнобойная артиллерия.
Кроме того, нельзя недооценивать работу операторов дронов, которые выявляют скопление врага на обозримых для артиллерии дистанциях.
К тому же весит незаурядный героизм защитников.
Что будет дальше
"Пока дальнейшая судьба этого плацдарма остается неизвестной. Мы его удерживаем, а враг пытается его ликвидировать. Что будет дальше с этим плацдармом – очень трудно сказать", – отметил Попович.
Все будет зависеть от решения командования, но удержание плацдарма кое о чем свидетельствует. Возможно, Силы обороны ожидают улучшения ситуации до такой степени, чтобы развить наступление на этом участке фронта.
В общей сложности плацдарм имеет два сценария событий: или его ликвидируют, или его расширяют.
Россияне не могут вытеснить ВСУ из левого берега Днепра: основное
- В британской разведке прокомментировали ситуацию на левобережье Херсонщины. Там отметили, что, несмотря на количественное преимущество, враг не может вытеснить украинские силы, потому что имеет слабую подготовку и координацию действий.
- Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что теперь наблюдают такую себе "тахикардию" во вражеских штурмах. Россияне то увеличивают атаки, то уменьшают, нервно возвращаясь на свои позиции с потерями.
- Тем временем к Крынкам могут перебросить подразделения новой частной военной компании. Речь идет о "Собянинском" полке, названом в честь мэра Москвы.