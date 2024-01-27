Військовий оглядач Денис Попович прокоментував 24 Каналу ситуацію на лівому березі Дніпра. За його словами, Сили оборони мають там свої переваги.

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"Я думаю, історія довкола цього плацдарму вже ввійшла у воєнну історію, оскільки там проти нас діють сили, які нас абсолютно переважають", – констатував Попович.

Які переваги мають українські військові

Ефективність дій Сил оборони на лівобережжі Херсонщини помножує правий берег, бо він високий, а також західна далекобійна артилерія.

Крім того, не можна недооцінювати роботу операторів дронів, які виявляють скупчення ворога на осяжних для артилерії дистанціях.

До того ж важить неабиякий героїзм захисників.

Що буде далі

"Наразі подальша доля цього плацдарму залишається невідомою. Ми його утримуємо, а ворог намагається його ліквідувати. Що буде далі з цим плацдармом – дуже важко сказати", – зазначив Попович.

Усе залежатиме від рішення командування, але утримання плацдарму про дещо свідчить. Можливо, Сили оборони очікують поліпшення ситуації до такого ступеня, щоб розвинути наступ на цій ділянці фронту.

Загалом плацдарм має два сценарії подій: або його ліквідовують, або його розширюють.

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