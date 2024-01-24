Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що поблизу Кринок створено сприятливу ситуацію для знищення особового складу агресора та його техніки.

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Що відбувається на Херсонщині

Фактично, через особливості місцевості, росіяни мають дуже обмежений вибір щодо дій на Херсонщині: або відновити лінію оборони уздовж Дніпра, або відійти на 15 кілометрів від ріки на свою укріплену лінію.

"Закопатися (на лівому березі Херсонщини – 24 Канал) практично не можливо. Після підриву Каховської ГЕС лівий берег досі насичений водою. Ґрунтові води піднялись, і там вже з другого штика (лопати – 24 Канал) починається вода", – зазначив Світан.

Саме тому перед російською армією зараз поставлене завдання вибити Сили оборони з лівобережжя. Натомість українські військові, розуміючи наміри противника, користуються цим для знищення російських підрозділів.

"(На лівому березі Херсонщини – 24 Канал) створено гарний полігон для "відмінусування" російської техніки та особового складу. Саме тому показники (знищення росіян – 24 Канал) біля Кринок є максимальними", – розповів військовий експерт.

Про всяк випадок, окупанти вже створили укріплену лінію оборони, на яку вони відійдуть, якщо Сили оборони масовано підуть у наступ та відкинуть російські підрозділи з їхніх позицій. Все залежатиме від задуму Головнокомандувача та наявності потрібних сил і засобів для форсування Дніпра.

Що відомо про бої на Херсонщині