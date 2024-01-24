Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, зауваживши, що внаслідок однієї з аварій значна кількість населених пунктів тривалий час перебуває без електрики. Окупанти не поспішають з ремонтом.

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Агітують "голосувати" за Путіна

Як наголосив Хлань, зараз окупанти та колаборанти готують до так званих "виборів президента Росії". Вони вже почали агітацію, а в Генічеську та Новій Каховці взагалі розмістили урни, щоб люди вже голосували за Путіна.

Вони це роблять з пропагандистською метою. Хочуть показати, як все радісно відбувається та наскільки охоче голосують люди. Зрозуміло, що все це фейк, щоб створити пропагандистську картинку,

– сказав Хлань.

Зараз на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини неможливо жити без російського паспорта. Раніше окупанти постійно погрожували конфіскувати майно, якщо не буде цього папірця. Також стверджували, що без російського паспорта не вийде пересуватися між населеними пунктами.

По всіх населених пунктах працює система доносів. Окупанти можуть в будь-який момент прийти з обшуком. Перевіряють електронні пристрої. Люди часто мають окремі телефони, на яких зв'язують з підконтрольною Україні територією. Але стає важче. Бувають перебої з інтернетом. Місцеві пов'язують це з передислокацією військової техніки. Її спостерігають, зокрема, на Арабатській Стрілці,

– розповів Хлань.

Ситуація на Херсонщині: коротко