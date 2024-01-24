Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, отметив, что в результате одной из аварий значительное количество населенных пунктов длительное время находится без электричества. Оккупанты не спешат с ремонтом.

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Агитируют "голосовать" за Путина

Как отметил Хлань, сейчас оккупанты и коллаборанты готовят к так называемым "выборам президента России". Они уже начали агитацию, а в Геническе и Новой Каховке вообще разместили урны, чтобы люди уже голосовали за Путина.

Они это делают в пропагандистских целях. Хотят показать, как все радостно происходит и как охотно голосуют люди. Понятно, что все это фейк, чтобы создать пропагандистскую картинку,

– сказал Хлань.

Сейчас на временно оккупированном левобережье Херсонщины невозможно жить без российского паспорта. Раньше оккупанты постоянно угрожали конфисковать имущество, если не будет этой бумажки. Также утверждали, что без российского паспорта не получится передвигаться между населенными пунктами.

По всем населенным пунктам работает система доносов. Оккупанты могут в любой момент прийти с обыском. Проверяют электронные устройства. У людей часто есть отдельные телефоны, по которых связываются с подконтрольной Украине территорией. Но становится труднее. Бывают перебои с интернетом. Местные связывают это с передислокацией военной техники. Ее наблюдают, в частности, на Арабатской Стрелке,

– рассказал Хлань.

Ситуация в Херсонской области: коротко