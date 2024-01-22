Россияне цинично размешивают технику в заповедниках. Таким образом, они провоцируют экологическую катастрофу на оккупированных территориях.
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Россия не уйдет от ответственности
В частности, враг разместил технику в Аскании-Новой. Кроме того, враг обустроил артиллерийский полигон на территории заповедника на полуострове Карадай (Херсонщина), который функционирует с 2020 года.
Заметим, что все экологические убытки фиксируются и никто не избежит ответственности,
– говорится в сообщении.
Агенты "Атеш" разведали данные на территории Феодосии
- Агент движения сопротивления "Атеш" проник на территорию, где базируется 56-й десантно-штурмовой полк армии России. Партизаны получили важные для ВСУ данные и анонсировали работу с этим подразделением.
- "Атеш" проник на территорию 56 гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии. Агенты движения сопротивления собрали информацию о личном составе части, технике и вооружении. Достойны особого внимания вертолеты МИ-8, которые используют для эвакуации раненых.
- Кроме того, по источникам партизанского движения, в тяжелых боях полк теряет большое количество личного состава. Причиной этого, например, плохо организованные штурмы. В этой связи партизаны планируют сотрудничество с военными этого полка.