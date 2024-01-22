Росіяни цинічно розмішують техніку у заповідниках. Таким чином вони провокують екологічну катастрофу на окупованих територіях.

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Росія не уникне відповідальності

Зокрема, ворог розмістив техніку в Асканії-Новій. Крім цього, ворог облаштував артилерійський полігон на території заповідника на півострові Карадай (Херсонщина), який функціонує з 2020 року.

Зауважимо, що всі екологічні збитки фіксуються й ніхто не уникне відповідальності,

– мовиться в повідомленні.

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