Так, сьогодні 19 січня там ліквідували воєнкора та військового Едуарда Іоста на псевдо "Мойсей". Про це повідомили російські ЗМІ.

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Згорів у пеклі

Відправити на концерт Кобзона "Мойсея" могли поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини. Повідомлення про загибель Іоста з’явилось у його Telegram-каналі.

Як пишуть пабліки, про ліквідацію чоловіка повідомила дружина Іоста.

Останнє, що написав окупант на своєму каналі, було те, що у Кринках відбувається пекло. Це сталося за два дні до його загибелі.

У коментарі ЗМІ Наталія Гуменюк заявила, що Сили оборони півдня не можуть підтвердити смерть "Мойсея".

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Ворог зосередив на лівому березі Дніпра значну силу. Там перебуває понад 70 тисяч осіб.

Крім того, противник тримає на окупованій Херсонщині декілька одиниць техніки і має можливість подавати її до лінії зіткнення дозовано.

За словами Гуменюк, наразі на лінії зіткнення плацдарму наших захисників вибудувалася своєрідна смуга "кладовища" ворожої техніки. Росіяни навіть бояться посунутися в її бік.

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