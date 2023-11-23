У Росії повідомили, що 23 листопада пропагандист Максудов помер від поранень, отриманих внаслідок "прильоту" від ЗСУ.

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"Добрехався"

У міноборони країни-агресорки заявляли, що по групі російських журналістів нібито вдарили з дрону, коли вони саме висвітлювали обстріли. Також тоді визнали, що Максудов отримав поранення. Однак додали, що його життю нібито нічого не загрожує.

Про смерть журналіста "Росії 24" розповів інший пропагандист Володимир Соловйов. Кажуть, що, мовляв, Максудов помер по дорозі до тимчасово окупованого Джанкою.

Відомо, що новоспечений глядач "на концерті Кобзона" висвілював російську агресію з перших її днів.

На Донеччині загинула путіністка, актриса Поліна Меньших

19 листопада українські захисники вдарили по 810 бригаді морської піхоти окупантів у Донецькій області. Того дня російські військові зібралися, аби відсвяткувати день ракетних військ і артилерії. ЗСУ теж вирішили не стояти осторонь і "гаряче" привітали ворога.

Наразі точні втрати росіян уточнюються. Рсійські пропагандисти заявляють, що унаслідок удару загинуло кілька десятків окупантів, а ще близько 100 осіб – отримали тяжкі поранення.

Крім того, під час обстрілу загинула російська артистка Поліни Меньших. За даними ЗМІ, вона нібито приїхала у зону бойових дій, аби "підтримати дух" окупантів і нібито хотіла показати їм "казкову постановку". У ЗСУ вказали, що доля Меньших – це сигнал для інших зіркових прислужників Кремля утримуватися від незаконного перетину українського кордону.

Удар по 810 бригаді Севастопольської морської піхоти –помста за 128 бригаду