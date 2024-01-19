Про це в ефірі телемарафону зауважила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Водночас вона наголосила, що Сили оборони продовжують працювати по ворогу, передає 24 Канал.

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Полковник наголосила, що загальна концентрація окупаційних військ на лівому березі надзвичайно висока. За її словами, це понад 70 тисяч осіб.

Треба розуміти, що вони (росіяни – 24 Канал) при цьому мають можливість маневрувати в площах (території лівобережжя Херсонської області – 24 Канал). Тому що дійсно за ними великий материковий шмат України, який вони окупували,

– зазначила вона.

Гуменюк також підкреслила, що на окупованій території Херсонської області зосереджено і декілька сотень одиниць техніки. Це означає, що противник має можливість її подавати до лінії бойового зіткнення дозовано.

"Що вони й роблять. Тому що ті дози, що вони, спершу використовували, ми вже всі знищили", – розповіа полковник.

Наостанок речниця підкреслила, що наразі на лінії зіткнення плацдарму наших захисників вибудувалася така собі смуга "кладовища" ворожої техніки. За словами Гуменюк, до цієї техніки ворог вже навіть не наважуються сунутися.

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