Про це в ефірі телемарафону зауважила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Водночас вона наголосила, що Сили оборони продовжують працювати по ворогу, передає 24 Канал.
До теми "Легкі санітарні втрати": якою насправді для Росії є ситуація на лівобережжі Херсонщини
Гуменюк розповіла про ситуацію у ворога на лівобережжі
Полковник наголосила, що загальна концентрація окупаційних військ на лівому березі надзвичайно висока. За її словами, це понад 70 тисяч осіб.
Треба розуміти, що вони (росіяни – 24 Канал) при цьому мають можливість маневрувати в площах (території лівобережжя Херсонської області – 24 Канал). Тому що дійсно за ними великий материковий шмат України, який вони окупували,
– зазначила вона.
Гуменюк також підкреслила, що на окупованій території Херсонської області зосереджено і декілька сотень одиниць техніки. Це означає, що противник має можливість її подавати до лінії бойового зіткнення дозовано.
"Що вони й роблять. Тому що ті дози, що вони, спершу використовували, ми вже всі знищили", – розповіа полковник.
Наостанок речниця підкреслила, що наразі на лінії зіткнення плацдарму наших захисників вибудувалася така собі смуга "кладовища" ворожої техніки. За словами Гуменюк, до цієї техніки ворог вже навіть не наважуються сунутися.
Гуменюк пояснила, чому вночі було тихо
- Наталія Гуменюк також сказала, що ніч проти 19 січня минула спокійно. За її словами, причиною цього є цілий комплекс факторів, зокрема, змінюється погода, а підлаштуватись під неї у бойових умовах можна не завжди.
- Крім того, спокійніше стало із боку артилерійських обстрілів Херсонської області. Адже раніше говорили про понад 100 обстрілів, то ця доба не дотягнула і до 70 обстрілів.
- Водночас Гуменюк застерегла, що ворог все одно позначає свою присутність. Зокрема, він намагається тиснути на людей, які живуть на правобережжі Херсонської області.