Об этом в эфире телемарафона отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. В то же время она подчеркнула, что Силы обороны продолжают работать по врагу. 24 Канал.
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Гуменюк рассказала о ситуации у врага на левобережье
Полковник подчеркнула, что общая концентрация оккупационных войск на левом берегу очень высока. По ее словам, это более 70 тысяч человек.
Следует понимать, что они (россияне – 24 Канал) при этом имеют возможность маневрировать в площадях (территории левобережья Херсонской области – 24 Канал). Потому что действительно за ними большой материковый кусок Украины, который они оккупировали,
– отметила она.
Гуменюк также подчеркнула, что на оккупированной территории Херсонской области сосредоточено и несколько сотен единиц техники. Это означает, что противник имеет возможность подавать ее к линии боевого столкновения дозированно.
"Что они и делают. Потому что те дозы, которые они использовали, мы уже все уничтожили", - рассказала полковник.
Напоследок спикер подчеркнула, что на линии столкновения плацдарма наших защитников выстроилась этакая полоса "кладбища" вражеской техники. По словам Гуменюк, к этой технике враг уже даже не решаются двигаться.
Гуменюк объяснила, почему ночью было тихо
- Наталья Гуменюк также сказала, что ночь на 19 января прошла спокойно. По ее словам, причиной этого является целый комплекс факторов В частности, меняется погода, а подстроиться под нее в боевых условиях можно не всегда.
- Кроме того, более спокойно стало со стороны артиллерийских обстрелов Херсонской области. Ведь раньше говорили о более 100 обстрелах, то эти сутки не дотянули и до 70 обстрелов.
- В то же время, Гуменюк предостерегла, что враг все равно обозначает свое присутствие. В частности, он пытается давить на людей, живущих на правобережье Херсонской области.