Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что вблизи Кринок создана благоприятная ситуация для уничтожения личного состава агрессора и его техники.
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Что происходит на Херсонщине
Фактически, из-за особенностей местности, россияне имеют очень ограниченный выбор действий на Херсонщине: либо восстановить линию обороны вдоль Днепра, либо отойти на 15 километров от реки на свою укрепленную линию.
"Закопаться (на левом берегу Херсонщины – 24 Канал) практически невозможно. После подрыва Каховской ГЭС левый берег до сих пор насыщен водой. Грунтовые воды поднялись, и там уже со второго штыка (лопаты – 24 Канал) начинается вода", – отметил Свитан.
Именно поэтому перед российской армией сейчас стоит задача выбить Силы обороны с левобережья. Однако украинские военные, понимая намерения противника, пользуются этим для уничтожения российских подразделений.
"(На левом берегу Херсонщины - 24 Канал) создан хороший полигон для "отминусирования" российской техники и личного состава. Именно поэтому показатели (уничтожение россиян – 24 Канал) вблизи Крынок максимальны", – рассказал военный эксперт.
На всякий случай, оккупанты уже создали укрепленную линию обороны, на которую они отойдут, если Силы обороны массированно пойдут в наступление и отбросят российские подразделения с их позиций. Все зависит от замысла Главнокомандующего и наличия нужных сил и средств для форсирования Днепра.
Что известно о боях на Херсонщине
- Как сообщили в отчете британской армии, Россия сосредоточила вблизи Крынок значительно большее количество подразделений, чем Силы обороны. Впрочем, из-за плохой обученности и координации действий они не способны отбросить украинских защитников с их рубежей.
- Сами российские солдаты не скрывают, что их положение у Кринок достаточно непростое. Они даже записали открытое обращение я к Сергею Шойгу, в котором жалуются на то, что находятся под шквальным огнем и не имеют ротации почти полгода.
- Подтверждают это безрадостное обращение русских солдат и скрытые данные российского командования. В частности, списки потерь подразделений 38 российской армии, находящихся под Крынками, измеряется сотнями, несмотря на пафосные слова российского диктатора о том, что "потерь нет".