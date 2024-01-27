На лівобережжі Дніпра наразі можуть воювати добровольці з Москви. Про це йдеться в актуальному звіті Інституту вивчення війни ISW.
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Зокрема, повідомляють, що російський 28-й полк 70-ї дивізії, який зараз діє під Кринками має назву "Собянінський" і складається з добровольців з Москви.
Собянін пішов по стопах Пригожина
Про плани мера Москви Сергія Собяніна створити власну ПВК стало відомо у грудні 2023 року, невдовзі після заколоту Вагнера, який відбувся в червні.
В ISW додають, що наразі не можуть незалежно перевірити ці дані від інсайдерського джерела, а також припущення російського мілблогера про те, що гіпотетична ПВК Собяніна може бути пов'язана з 28-м полком.
Водночас аналітики констатують, що на лівобережжі Херсонської області тривають позиційні бої, підтверджених змін фронту на цій ділянці немає.
Також російське джерело стверджувало, що війська Росії відтіснили українські сили з ряду позицій у Кринках, але ISW не знайшли візуального підтвердження цим заявам.
Ситуація на Лівому березі
- До слова, воюють біля Кринок наразі не лише добровольці-москвичі, а й білоруси. Підтвердженням цьому стала ліквідація одного із них.
- Нещодавно українські військові ліквідували у Кринках у Херсонській області громадянина Білорусі, це перший підтверджений випадок участі білорусів у боях за Кринки. У загиблого бійця були при собі документи, які посвідчують особу.
- Нагадаємо, військові Білорусі 15 січня поїхали на навчання до Росії "переймати досвід".