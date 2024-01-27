На лівобережжі Дніпра наразі можуть воювати добровольці з Москви. Про це йдеться в актуальному звіті Інституту вивчення війни ISW.

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Зокрема, повідомляють, що російський 28-й полк 70-ї дивізії, який зараз діє під Кринками має назву "Собянінський" і складається з добровольців з Москви.

Собянін пішов по стопах Пригожина

Про плани мера Москви Сергія Собяніна створити власну ПВК стало відомо у грудні 2023 року, невдовзі після заколоту Вагнера, який відбувся в червні.

В ISW додають, що наразі не можуть незалежно перевірити ці дані від інсайдерського джерела, а також припущення російського мілблогера про те, що гіпотетична ПВК Собяніна може бути пов'язана з 28-м полком.

Водночас аналітики констатують, що на лівобережжі Херсонської області тривають позиційні бої, підтверджених змін фронту на цій ділянці немає.

Також російське джерело стверджувало, що війська Росії відтіснили українські сили з ряду позицій у Кринках, але ISW не знайшли візуального підтвердження цим заявам.

Ситуація на Лівому березі