Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины рассказала в эфире "Эспресо", что это ответ на действия врага. Кстати, о поднятии флага сообщили 6 февраля.

Смотрите также Удар по аэродрому "Бельбек": в ОК "Юг" рассказали, какой сейчас наблюдают эффект

Какое значение имеет украинский флаг в Крынках

Установление украинского флага в Крынках – это соответствующий жест на вызовы, которые создает в информационном обществе вражеская пропаганда. Которая пытается убедить местное население временно оккупированных территорий, что они покинуты, что украинские Силы обороны выбиты с позиций, и там царят россияне. Но все увидели, что там есть украинский флаг, и украинское сопротивление, и бойцы Сил обороны,

– рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, два вражеских штурма врага на том направлении 6 февраля были безрезультатными и плачевными. Пресс-секретарь объяснила, что наши военные:

продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра;

работают над их расширением.

"Установление флага в Крынках было нужно нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом", – объяснила Наталья Гуменюк.

ВСУ установили наш флаг в Крынках

Вечером 6 февраля проект DeepState показал видео, которое продемонстрировало, что наши военные установили украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области. Ведь оккупанты распространили фейк о том, что якобы они захватили населенный пункт.

Оккупанты в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся под их контролем и они всех отбросили за Днепр. Но бойцы 36-й ОБрМП так не считают. И теперь украинский флаг радует глаз наших военных и наперекор всей российской пропаганде будет мозолить оккупантам,

– рассказали аналитики.

По их данным, Россия постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить наших бойцов, а также большое внимание сосредотачивает на переправе и правом берегу. Однако кадры демонстрируют, что оккупантам не удается ничего.

Украинский флаг над Крынками: смотрите видео