Аналитики Deep State, которые внимательно отслеживают ситуацию на фронте, выложили фото украинского флага над Крынками. Также они постебались над российским генералом Михаилом Теплинским, который отвечает за это направление.

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Кто на самом деле контролирует село Крынки

Оккупанты в своей пропаганде постоянно утверждают, что Крынки находятся под их контролем и они всех отбросили за Днепр. Но бойцы 36-й ОБрМП так не считают. И теперь украинский флаг радует глаз наших военных и вопреки всей российской пропаганде будет мозолить глаза оккупантам. А генерал Теплинский так и останется нереализованным неудачником,

– поиронизировали аналитики.



Флаг Украины в Крынках на левом берегу Днепра / Фото Deep State, 36 ОБрМП

Впрочем, в Deep State добавили: тяжелые бои продолжаются, поэтому рано радоваться.

На видео, которое распространили аналитики, заметно, что вся земля вокруг флага – в больших воронках от артиллерийских ударов россиян.

Украинский флаг развевается над Крынками: смотрите видео

"Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить наших бойцов, а также большое внимание сосредотачивает на переправе и правом берегу", – отметили там.

Где Крынки на карте Украины

Какая сейчас ситуация в Крынках



