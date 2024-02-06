Аналітики Deep State, які уважно відстежують ситуацію на фронті, виклали фото українського прапору над Кринками. Також вони постібалися над російським генералом Михайлом Теплинським, який відповідає за цей напрямок.

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Хто насправді контролює село Кринки

Окупанти у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки перебувають під їх контролем і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї ОБрМП так не вважають. І тепер український прапор милує око наших військових і наперекір всій російській пропаганді буде муляти окупантам. А генерал Теплинський так і залишиться нереалізованим невдахою,

– поіронізували аналітики.



Прапор України у Кринках на лівому березі Дніпра / Фото Deep State, 36 ОБрМП

Утім, в Deep State додали: важкі бої тривають, тож радіти зарано.

На відео, яке поширили аналітики, помітно, що вся земля довкола стягу – у великих вирвах від артилерійських ударів росіян.

Український прапор майорить над Кринками: дивіться відео

"Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити наших бійців, а також велику увагу зосереджує на переправі та правому березі", – зазначили в Deep State.

Де Кринки на карті України

Яка зараз ситуація в Кринках

Найсвіжіший огляд зробив Олександр Коваленко. За його словами, росіяни готуються до інтенсивного штурму. Але якщо їм не вдасться знищити український плацдарм до березня, то Михайло Теплинський може раптово "поїхати у відрядження" до Сирії.



