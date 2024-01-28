Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що для росіян стала феноменом побудована оборона українських воїнів на лівобережжі Херсонщини.

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Що "підкосило" ворога на лівому березі

Росіяни вважали, що надзвичайно легко зможуть вибити українські підрозділи, які мають суттєві складнощі з логістикою та взагалі з постачанням через річку Дніпро. Розраховували, що спротив, який чинили Сили оборони України, буде згорнутий дуже швидко. Насправді виходить трошки по-іншому.

Вони змушені економити бронетехніку. Вони змушені повертатися до безглуздих та безрезультативних штурмів. На вимогу свого військово-політичного керівництва втрачати людей та впевненість у правильності своїх дій. На цьому тлі виникають суперечки, морально-психологічні розлади в підрозділах окупантів,

– зазначила Гуменюк.

Певними періодами росіяни не можуть сформувати наступні штурмові групи. "Сарафанне радіо" серед військових передає інформацію про те, що 70 – 80% штурмової групи не повертаються, техніку не надають, оскільки це безнадійний "експеримент" просування на ній. І відповідно штурми мають ознаки нестабільного графіка.

За минулу добу, 27 січня, оперативне командування "Південь" нарахувало 2 таких штурми – 2 спроби вдень та вночі випробувати українські підрозділи. Приміром, до цього окупанти проводили від 7 до 13 штурмів на добу.

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