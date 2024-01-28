Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що для росіян стала феноменом побудована оборона українських воїнів на лівобережжі Херсонщини.
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Що "підкосило" ворога на лівому березі
Росіяни вважали, що надзвичайно легко зможуть вибити українські підрозділи, які мають суттєві складнощі з логістикою та взагалі з постачанням через річку Дніпро. Розраховували, що спротив, який чинили Сили оборони України, буде згорнутий дуже швидко. Насправді виходить трошки по-іншому.
Вони змушені економити бронетехніку. Вони змушені повертатися до безглуздих та безрезультативних штурмів. На вимогу свого військово-політичного керівництва втрачати людей та впевненість у правильності своїх дій. На цьому тлі виникають суперечки, морально-психологічні розлади в підрозділах окупантів,
– зазначила Гуменюк.
Певними періодами росіяни не можуть сформувати наступні штурмові групи. "Сарафанне радіо" серед військових передає інформацію про те, що 70 – 80% штурмової групи не повертаються, техніку не надають, оскільки це безнадійний "експеримент" просування на ній. І відповідно штурми мають ознаки нестабільного графіка.
За минулу добу, 27 січня, оперативне командування "Південь" нарахувало 2 таких штурми – 2 спроби вдень та вночі випробувати українські підрозділи. Приміром, до цього окупанти проводили від 7 до 13 штурмів на добу.
Актуальні новини з лівобережжя Херсонської області
- Російська армія активно зводить оборонні укріплення на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області та в анексованому Криму. Окупанти продовжують формувати оборонні споруди, попри те, що мають потужно укріплений другий і третій рубіж оборони.
- Також на лівобережжі Херсонської області ворог постійно проводить ротації. Вони настільки безсистемні, що окупанти навіть не встигають налагодити внутрішню взаємодію для того, щоб уникнути "дружнього вогню". Проте загарбники залишаються на закріплених позиціях завдяки кількості та можливості підтягувати ресурси.
- Вранці 28 січня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.