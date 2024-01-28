У Генштабі повідомили, що впродовж минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.

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Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Загалом за минулу добу ворог завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу "Shahed-136/131", здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Також руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог присутній у прикордонних районах та проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також Росія нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" наші захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат

Українські захисники продовжують завдавати російським загарбникам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту: