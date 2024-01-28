Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Загалом за минулу добу ворог завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу "Shahed-136/131", здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Також руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті
Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат
Українські захисники продовжують завдавати російським загарбникам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту:
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.