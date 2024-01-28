Від початку повномасштабного вторгнення втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 382 110 особового складу. Також ворог втратив тисячі одиниць різної техніки.

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Актуальна статистика втрат

Росія від 24 лютого 2022 року втратила:

особового складу – близько 382 110 (+740) осіб,

танків – 6 280 (+9),

бойових броньованих машин – 11 671 (+19),

артилерійських систем – 9 097 (+12),

РСЗВ – 972 (+0),

засобів ППО – 660 (+0),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 041 (+4),

крилатих ракет – 1 845 (+0),

кораблів /катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 103 (+31),

спеціальної техніки – 1 436 (+3).



Втрати ворога на 28 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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