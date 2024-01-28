Від початку повномасштабного вторгнення втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 382 110 особового складу. Також ворог втратив тисячі одиниць різної техніки.
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Актуальна статистика втрат
Росія від 24 лютого 2022 року втратила:
- особового складу – близько 382 110 (+740) осіб,
- танків – 6 280 (+9),
- бойових броньованих машин – 11 671 (+19),
- артилерійських систем – 9 097 (+12),
- РСЗВ – 972 (+0),
- засобів ППО – 660 (+0),
- літаків – 331 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 041 (+4),
- крилатих ракет – 1 845 (+0),
- кораблів /катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 103 (+31),
- спеціальної техніки – 1 436 (+3).
Втрати ворога на 28 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати Росії: останні новини
- Журналісти ВВС, проаналізувавши дані у відкритих джерелах, встановили імена 43 014 окупантів, які загинули у повномасштабній війні. Серед них – висококваліфіковані військові. Так, від початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 3 079 офіцерів. Відомо, що 800 з них були у званні від майора і вище, а 2 278 – мали звання від лейтенанта до капітана.
- Військові ЗСУ ліквідували "найтупішого окупанта", який сам вистрибнув на зустріч українському безпілотнику. Ставши у повний зріст, росіянин дочекався, коли дрон підлетить до нього на максимально близьку відстань. Ліквідували загарбника воїни Strike Drones Company 47 ОМБр.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Росія жертвує 400 солдатами для того, аби захопити 1 квадратний метр. Разом з тим він наголосив, що ворог має необмежений мобілізаційний ресурс, тому не зважає на втрати.