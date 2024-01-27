На фронті зокрема помітили модернізовану версію танків Т-90. Чому окупанти застосовують менше старої техніки 24 Каналу пояснив ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Чому росіяни почали використовувати новітнє озброєння

У Луганській області загострилась ситуація на полі бою. Росіяни активно наступають на трьох напрямках, кидаючи у бій чимало живої сили та техніки.

І артилерія працює потужно, і авіація, і техніки достатньо кидають в наступ. Можу також сказати, що на болі бою з'являється все більше й більше новітньої техніки, наприклад, Т-90AM ("Прорив"). І це непогано,

– зауважив Сергій Гайдай.

Річ у тім, що частіше використання новітньої техніки свідчить про те, що запаси старих зразків озброєння у росіян стрімко знижуються. Або ж окупанти просто не встигають відновлювати втрати, тому доводиться в наступ кидати сучасну техніку.

"Нехай така тенденція продовжується, тому що якщо вони можуть обходити санкції, то не так, як би їм хотілось", – наголосив Гайдай.

Зверніть увагу! Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що у росіян проблеми не лише з технікою. Оскільки вони витрачають більше зброї та боєприпасів, ніж можуть виробляти, тому доводиться звертатися по допомогу до Північної Кореї та Ірану.

Фактично такі ж проблеми є і з живою силою – Росія втрачає більше людей на війні, ніж може набрати. Коли не допомагає навіть мобілізація, заявив Буданов, лави окупантів поповнюють найманці.

Якими є актуальні втрати ворога на війні

Не дивно, що Росія тягне на фронт нову техніку та залучає найманців. Адже втрати для країни-агресорки з початку повномасштабного вторгнення є колосальними. Так, наприклад, російська армія станом на 27 січня зменшилась 381 370 окупантів.

Не меншими є втрати ворожого війська і в техніці. З 24 лютого 2022 року Збройні Сили України знищили:

танків – 6271 (+6);

бойових броньованих машин – 11 652 (+15);

артилерійських систем – 9085 (+3);

РСЗВ – 972 (+0);

засобів ППО – 660 (+0);

літаків – 331 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4);

крилатих ракет – 1845 (+0);

кораблів /катерів – 23 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8);

спеціальної техніки – 1433 (+8).

Додамо також, що у розвідці Великої Британії припустили, що до кінця 2024 року втрати росіян в особовому складі сягнуть 500 тисяч військових. Це за умови, якщо окупантів знищуватимуть з такими ж темпами, як і у 2023 році.