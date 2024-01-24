Про це в інтерв'ю The Financial Times розповів очільник української розвідки Кирило Буданов, передає 24 Канал. Саме тому Кремль потребує відповідного постачання з-за кордону, зокрема, з Північної Кореї.
До теми КНДР – більш ефективний партнер для Росії щодо артилерії, ніж для нас Захід, – Кулеба
"Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", – зазначив Буданов.
Водночас Росія хотіла б не покладатись на зовнішню допомогу, бо вважає це "приниженням".
Росії бракує живої сили
За словами Буданова, країна-агресорка має ще одну проблему – втрачає стільки ж чи навіть більше військ, ніж може набрати. Там, де мобілізація не вдається, поповнити лави допомагають групи найманців.
Буданов відмовився робити сміливі прогнози на 2024 рік.
Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їхній,
– сказав голова ГУР.
КНДР та Іран постачають зброю Росії: останні новини
- Північна Корея передає Росії балістичні ракети, які країна-агресорка вже застосувала для ударів по Україні. Навесні їх може передати також Іран.
- Постачання іранських ракет до Росії стане викликом для Повітряних сил України. Тому Київ розраховує на підтримку західних партнерів.
- Стало відомо, що 10 січня з Ірану до Росії прибув новий вантажний борт. На ньому можуть бути дрони-камікадзе "Шахед" або запчастини до них.