Спікерка Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону вранці 11 січня повідомила, що погода в Чорному морі на нашому боці. Зокрема, у морі шторм (3 – 4 бали) і всі ракетоносії заведені на пункти базування, але вони споряджені і можуть вийти на пускові рубежі протягом 2 – 3 годин, пише 24 Канал.

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Що відомо про одержання Росією "Шахедів"

Наталія Гуменюк розповіла, що Росія 10 січня отримала з Ірану новий вантажний борт. Він може містити нові "Шахеди" та запчастини до них.

Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. Майже щоночі ворог атакував територію України й використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такими насиченими, найімовірніше, через погодні умови, бо дрони бояться обмерзання,

– пояснила речниця Сил оборони Півдня України.

За її словами, Кремль продовжує атакувати Україну точково (вдарив по Кривому Розі) та навіть мінімально також використовує дрони.