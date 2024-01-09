Керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, чому ворог вперше за довгий час не атакував Україну дронами, пише 24 Канал.

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Розуміємо, що відсутність дронової атаки – це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки,

– розповіла Наталія Гуменюк.

За її словами, обійшлося без постраждалих серед мирного населення. Проте пріоритет ворога й надалі – це обстріли фактично килимовим способом або вибірковими снарядами по житлових кварталах, по об'єктах соціальної інфраструктури.

Росія надалі намагається завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема, у питаннях забезпечення теплом, газом, світлом.

З усім тим, ворог зменшив активність ворожої тактичної авіації. Це також наслідок погоди та бойової роботи Сил оборони на Півдні. В операційній зоні ОК "Південь", попри втрату літаків, ворог час від часу повертається до використання авіації.

Днями намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією,

– пригадала Гуменюк.

Проте додала, що за минулу бойову добу ворог авіацію не використовував, проте штурмові дії повернули на позначку 10+ і за минулий день вже нарахували 12 штурмових дій. Хоч ворог майже не використовував техніку, та ЗСУ вдалось знищити 2 ворожі танки та 2 бойові машини десанту.

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