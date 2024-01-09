Керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, чому ворог вперше за довгий час не атакував Україну дронами, пише 24 Канал.
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Чому Росія не запускала дрони вночі
Розуміємо, що відсутність дронової атаки – це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки,
– розповіла Наталія Гуменюк.
За її словами, обійшлося без постраждалих серед мирного населення. Проте пріоритет ворога й надалі – це обстріли фактично килимовим способом або вибірковими снарядами по житлових кварталах, по об'єктах соціальної інфраструктури.
Росія надалі намагається завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема, у питаннях забезпечення теплом, газом, світлом.
З усім тим, ворог зменшив активність ворожої тактичної авіації. Це також наслідок погоди та бойової роботи Сил оборони на Півдні. В операційній зоні ОК "Південь", попри втрату літаків, ворог час від часу повертається до використання авіації.
Днями намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією,
– пригадала Гуменюк.
Проте додала, що за минулу бойову добу ворог авіацію не використовував, проте штурмові дії повернули на позначку 10+ і за минулий день вже нарахували 12 штурмових дій. Хоч ворог майже не використовував техніку, та ЗСУ вдалось знищити 2 ворожі танки та 2 бойові машини десанту.
Росія 8 січня завдала по Україні масованого удару
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що ворог вночі та вдосвіта 8 січня завдав по Україні масованої атаки. Окупанти випустили по Україні 8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська та 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області.
- Під час масованої атаки вдосвіта вороги запустили по наших областях 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К з Рязані та Тамбова.
- Далі Україну накрило 24 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Енгельса. Також вороги атакували 8 крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області, 6 балістичними ракетами "Іскандер-М" із районів Джанкой та Чауда в Криму, 2 керованими авіаційними ракетами Х-31П з літаків тактичної авіації з Бєлгородської області.
- Всього окупанти запустили по нашій країні 59 засобів повітряного нападу противника. Наші військові збили 26: 8 ударних безпілотників Shahed-136/131 та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Проте не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.
- Вибухи лунали у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти.