Речниця Об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону розповіла, що росіяни вночі зосередили свою атаку на Півдні. Зокрема, вона розповіла про роботу сил ППО.

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Всі цілі знищили

За словами Гуменюк, ворог запустив 8 "Шахедів" і всі вони були збиті силами протиповітряної оборони.

Дрони заходили з акваторії Чорного моря. Максимально були зосереджені саме на Одещині,

– сказала речниця.

За її словами, один дрон збили на Миколаївщині, а ще сім – на Одещині.

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