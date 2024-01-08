Зранку 8 січня Росія запустила ракети по Україні. Вибухи пролунали у Хмельницькому.
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Вибухів було кілька
Під прицілом ворога опинився Хмельницький. Повідомляють, що там пролунало кілька вибухів один за одним. Станом на 7:46 повідомляють про чотири вибухи.
Відомо, що вибухів було приблизно три. Заступник начальника Хмельницької ОВА повідомив, що в області працює протиповітряна оборона.
Наразі жодних деталей невідомо. Очікуємо на офіційну інформацію. Повітряні сили повідомляють, що більшість ракет перебувають у повітряному просторі Хмельниччини.
Росія знову вдарила по Україні
- Приблизно о 3 ночі Повітряні сили повідомили, що Росія підняла в повітря бомбардувальники Ту-95. Згодом відбулися перші пуски. Тривога поширилась на всю територію України.
- Пізніше стало відомо, що злетіло кілька бортів МіГ-31К. Відбулися пуски "Кинджалів". Відомо, що вибухи пролунали у кількох містах України.
- Зокрема, мовиться про: Дніпро, Запоріжжя, Хмельницький та Харків. У Запоріжжі вибухів було кілька. У Харкові теж пролунала ціла серія. Відомо, що по Харківщині ворог запускав С-300.