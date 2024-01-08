Зранку 8 січня Росія запустила ракети по Україні. Вибухи пролунали у Хмельницькому.

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Вибухів було кілька

Під прицілом ворога опинився Хмельницький. Повідомляють, що там пролунало кілька вибухів один за одним. Станом на 7:46 повідомляють про чотири вибухи.

Відомо, що вибухів було приблизно три. Заступник начальника Хмельницької ОВА повідомив, що в області працює протиповітряна оборона.

Наразі жодних деталей невідомо. Очікуємо на офіційну інформацію. Повітряні сили повідомляють, що більшість ракет перебувають у повітряному просторі Хмельниччини.

Росія знову вдарила по Україні