Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Раніше Олег Синєгубов, голова ОВА, повідомив, що росіяни завдали щонайменше 4 удари по місту.

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Ворог атакував промислові об'єкти

Зранку 8 січня ворог прицільно атакував Харківську область. Як уточнив Терехов, під ударом опинилися промислові об'єкти міста.

На жаль, є постраждала. Також на місці атаки зафіксовано загоряння.

Є пожежа, на цю мить одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики,

– повідомив Терехов.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Як уточнив Синєгубов, постраждала – жінка 53 років, вона отримала легкі поранення й була госпіталізована.

Під час атаки руйнувань також зазнав навчальний заклад на Харківщині.

Є влучання в приватний будинок на Харківщині

Росія завдала щонайменше 4 удари по Харкову. Під ударом також опинилося місто Зміїв у Чугуївському районі. Там ворожі ракети влучили у приватний будинок. Під завалами є люди.

Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини,

– повідомив Синєгубов.

Загалом на Харківщині пролунала серія потужних вибухів. Мер Терехов наголосив, що ворог масовано атакує Харків, тому варто перебувати в укриттях.

Наслідки російської атаки / Фото Олег Синєгубов

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