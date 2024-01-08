Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Раніше Олег Синєгубов, голова ОВА, повідомив, що росіяни завдали щонайменше 4 удари по місту.
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Ворог атакував промислові об'єкти
Зранку 8 січня ворог прицільно атакував Харківську область. Як уточнив Терехов, під ударом опинилися промислові об'єкти міста.
На жаль, є постраждала. Також на місці атаки зафіксовано загоряння.
Є пожежа, на цю мить одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики,
– повідомив Терехов.
Як уточнив Синєгубов, постраждала – жінка 53 років, вона отримала легкі поранення й була госпіталізована.
Під час атаки руйнувань також зазнав навчальний заклад на Харківщині.
Є влучання в приватний будинок на Харківщині
Росія завдала щонайменше 4 удари по Харкову. Під ударом також опинилося місто Зміїв у Чугуївському районі. Там ворожі ракети влучили у приватний будинок. Під завалами є люди.
Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини,
– повідомив Синєгубов.
Загалом на Харківщині пролунала серія потужних вибухів. Мер Терехов наголосив, що ворог масовано атакує Харків, тому варто перебувати в укриттях.
Наслідки російської атаки / Фото Олег Синєгубов
Масована атака по Україні: якими ракетами атакувала Росія
- Вдосвіта 8 січня росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів. Зокрема, окупанти ще ввечері підняли борти Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.
- Окрім того, окупанти також застосували винищувачі МіГ-31К, які є носіями ракет типу "Кинджал". Аеробалістичні ракети Росія спрямувала на Київ, Дніпро та Кривий Ріг.
- Відомо також, що окупанти атакували територію України балістичними ракетами, які запустили з території тимчасово окупованого Криму.