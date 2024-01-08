Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що одна з ракет влучила у приватний будинок у місті Зміїв. Вибухи у місті пролунали близько о 7 ранку.
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На Харківщині під завалами опинилися люди
Синєгубов повідомив, що окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Наразі тип озброєння встановлюється. Наразі інформація про постраждалих у Харкові не надходила.
Водночас у місті Зміїв Чугуївського району зафіксовано влучання у приватний будинок.
Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини,
– повідомив Синєгубов.
У Харкові лунали вибухи
Вдосвіта в ОВА попередили, що окупанти атакують Харківщину різним типом озброєння. В області пролунало кілька потужних вибухів.
Синєгубов та мер Харкова закликали харків'ян бути в укриттях.
Ранок починається з вибуху у місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережним,
– закликав мер Харкова Ігор Терехов.
Терехов згодом додав, що зранку ворог бив по промислових об'єктах Харкова, на місці виникла пожежа. Також відомо щонайменше про одну постраждалу.
Рятувальники вже ліквідують пожежу, а медики – надають допомогу постраждалим.
Масована ракетна атака: головне
- Росія ввечері підняла Ту-95МС, які можуть атакувати ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Вже вдосвіта 8 січня ворог здійснив пуски ракет. окрім того, росіяни також запустили ракети з літаків Ту-22м3.
- Вибухи 8 січня пролунали у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Хмельницькому, Харкові. Закликаємо українців бути в укриттях і не нехтувати безпекою.
- Також ворог підіймав чотири МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Пуски аеробалістичних ракет типу "Кинджал" також були зафіксовані. У Повітряних силах повідомляли, що ці ракети окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу, Дніпра та Києва.