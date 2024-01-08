Наші військові попередили про пуски ракет ворогом. Окрім запусків ракет з літаків Ту-95МС, також у небо піднялись декілька МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

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Що відомо про вибухи в Харкові та області

Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Перебувайте в укриттях!

– закликав очільник ОВА Олег Синєгубов.

Орієнтовно о 7:06 у місті та в регіоні пролунала серія вибухів. Згодом Суспільне написало про ще три вибухи у Харкові.

Поліція Харківської області повідомила, що станом на 7:10 в Харкові лунають вибухи. Вони закликали людей перебувати в укриттях цивільного захисту та у випадку влучання ворожих снарядів повідомляти на лінію 102.

Ранок починається з вибуху у місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережним,

– закликав мер Харкова Ігор Терехов.

Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що окупанти запустили також ракети "Кинджал" у сторону Києва.

Ракетна атака на Україну: коротко