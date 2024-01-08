Наши военные предупредили о пусках ракет противником. Кроме запусков ракет с самолетов Ту-95МС, также в небо поднялись несколько МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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Что известно о взрывах в Харькове и области

Оккупанты наносят удары по Харькову и области. Находитесь в укрытиях!

– призвал глава ОВА Олег Синегубов.

Ориентировочно в 7:06 в городе и регионе прозвучала серия взрывов. Впоследствии Суспильне написало еще о трех взрывах в Харькове.

Полиция Харьковской области сообщила, что по состоянию на 7:10 в Харькове раздаются взрывы. Они призывали людей находиться в укрытиях гражданской защиты и в случае попадания вражеских снарядов сообщать на линию 102.

Утро начинается с взрыва в городе. Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожным,

– призвал мэр Харькова Игорь Терехов.

Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что оккупанты запустили также ракеты "Кинжал" в сторону Киева.

Ракетная атака на Украину: коротко