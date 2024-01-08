Зранку 8 січня в деяких областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про активність ворожої авіації, передає 24 Канал.

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06:30, 8 січня

Група крилатих ракет на півдні Київщини. Курс – західний.

06:29, 8 січня

Злетів МіГ

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

06:27, 8 січня

Ракета у напрямку Черкащини або Полтавщини

Як повідомили Повітряні сили, одна з ракет рухається у напрямку Черкащини або Полтавщини.

06:27, 8 січня

Станом на 6:27 тривога по всій Україні.

06:25, 8 січня

Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку, пишуть моніторингові канали. Офіційного підтвердження немає.

06:23, 8 січня

Станом на 6:23 тривогу оголосили майже по всій території України, окрім Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.

06:20, 8 січня

Також повідомляли про ракети у напрямку Дніпропетровщини. Пізніше моніторингові канали написали, що у цьому напрямку локаційно чисто.

06:19, 8 січня

На Півночі активні Су-34. Там зафіксували проліт ракети у напрямку Полтавщини.

05:38, 8 січня

Повітряні сили повідомили про зліт ще 4 літаків ту-22.

02:58, 8 січня

Росія підняла в повітря Ту-95

Близько 03:00 8 січня Повітряні сили підтвердили інформацію, яку поширювали моніторингові канали. Вони зазначили, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС летять до пускових рубежів. Невдовзі Україною почне поширюватися повітряна тривога.