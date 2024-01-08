Зранку 8 січня в деяких областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про активність ворожої авіації, передає 24 Канал.
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Група крилатих ракет на півдні Київщини. Курс – західний.
Злетів МіГ
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Ракета у напрямку Черкащини або Полтавщини
Як повідомили Повітряні сили, одна з ракет рухається у напрямку Черкащини або Полтавщини.
Станом на 6:27 тривога по всій Україні.
Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку, пишуть моніторингові канали. Офіційного підтвердження немає.
Станом на 6:23 тривогу оголосили майже по всій території України, окрім Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.
Також повідомляли про ракети у напрямку Дніпропетровщини. Пізніше моніторингові канали написали, що у цьому напрямку локаційно чисто.
На Півночі активні Су-34. Там зафіксували проліт ракети у напрямку Полтавщини.
Повітряні сили повідомили про зліт ще 4 літаків ту-22.
Росія підняла в повітря Ту-95
Близько 03:00 8 січня Повітряні сили підтвердили інформацію, яку поширювали моніторингові канали. Вони зазначили, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС летять до пускових рубежів. Невдовзі Україною почне поширюватися повітряна тривога.