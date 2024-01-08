Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что одна из ракет попала в частный дом в городе Змиев. Взрывы в городе раздались около 7 утра.

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В Харьковской области под завалами оказались люди

Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. В настоящее время тип вооружения устанавливается. Пока информация о пострадавших в Харькове не поступала.

В то же время в городе Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом.

Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще люди,

– сообщил Синегубов.

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Затем Синегубов добавил, что из-под завалов достали мужчин 90 и 60 лет. Под завалами находится одна женщина.

В Харькове раздавались взрывы

На рассвете в ОВА предупредили, что оккупанты атакуют Харьковщину разным типом вооружения. В области раздалось несколько мощных взрывов.

Синегубов и мэр Харькова призвали харьковчан быть в укрытиях.

Утро начинается с взрыва в городе. Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожным,

– призвал мэр Харькова Игорь Терехов.

Терехов впоследствии добавил, что с утра враг бил по промышленным объектам Харькова, на месте возник пожар. Также известно как минимум об одной пострадавшей.

Спасатели уже ликвидируют пожар, а медики – оказывают помощь пострадавшим.

Последствия российской агрессии / Фото Олег Синегубов

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