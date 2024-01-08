Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что одна из ракет попала в частный дом в городе Змиев. Взрывы в городе раздались около 7 утра.
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В Харьковской области под завалами оказались люди
Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. В настоящее время тип вооружения устанавливается. Пока информация о пострадавших в Харькове не поступала.
В то же время в городе Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом.
Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще люди,
– сообщил Синегубов.
Затем Синегубов добавил, что из-под завалов достали мужчин 90 и 60 лет. Под завалами находится одна женщина.
В Харькове раздавались взрывы
На рассвете в ОВА предупредили, что оккупанты атакуют Харьковщину разным типом вооружения. В области раздалось несколько мощных взрывов.
Синегубов и мэр Харькова призвали харьковчан быть в укрытиях.
Утро начинается с взрыва в городе. Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожным,
– призвал мэр Харькова Игорь Терехов.
Терехов впоследствии добавил, что с утра враг бил по промышленным объектам Харькова, на месте возник пожар. Также известно как минимум об одной пострадавшей.
Спасатели уже ликвидируют пожар, а медики – оказывают помощь пострадавшим.
Последствия российской агрессии / Фото Олег Синегубов
Массированная ракетная атака: главное
- Россия вечером подняла Ту-95МС, которые могут атаковать ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Уже на рассвете 8 января враг осуществил пуски ракет. Россияне также запустили ракеты с самолетов Ту-22м3.
- Взрывы 8 января прогремели в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Хмельницком, Харькове. Призываем украинцев быть в укрытиях и не пренебрегать безопасностью.
- Также враг поднимал четыре МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Пуски аэробаллистических ракет типа "Кинжал" также были зафиксированы. В Воздушных силах сообщали, что эти ракеты оккупанты направили на Кривой Рог, Днепр и Киев.