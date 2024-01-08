Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Ранее Олег Синегубов, глава ОВА, сообщил, что россияне нанесли по меньшей мере 4 удара по городу.
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Враг атаковал промышленные объекты
Утром 8 января враг прицельно атаковал Харьковскую область. Как уточнил Терехов, под ударом оказались промышленные объекты.
К сожалению, есть пострадавшая. Также на месте атаки зафиксировано возгорание.
Есть пожар, на этот момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики,
– сообщил Терехов.
Как уточнил Синегубов, пострадала женщина 53 лет, она получила легкие ранения и была госпитализирована.
Во время атаки разрушений также подверглось учебное заведение в Харьковской области.
Есть попадание в частный дом в Харьковской области
Россия нанесла по меньшей мере 4 удара по Харькову. Под ударом также оказался город Змиев в Чугуевском районе. Там вражеские ракеты попали в частный дом. Под завалами есть люди.
Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека,
– сообщил Синегубов.
В целом, в Харьковской области раздалась серия мощных взрывов. Мэр Терехов подчеркнул, что враг массированно атакует Харьков, поэтому следует находиться в укрытиях.
Последствия российской атаки / Фото Олег Синегубов
Массированная атака по Украине: какими ракетами атаковала Россия
- На рассвете 8 января россияне массированно атаковали Украину ракетами разных типов. В частности, оккупанты еще вечером подняли борта Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.
- Кроме того, оккупанты также применили истребители МиГ-31К, являющиеся носителями ракет типа "Кинжал". Аэробаллистические ракеты Россия направила в Киев, Днепр и Кривой Рог.
- Известно также, что оккупанты атаковали территорию Украины баллистическими ракетами, которые запустили с территории временно оккупированного Крыма.