Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Ранее Олег Синегубов, глава ОВА, сообщил, что россияне нанесли по меньшей мере 4 удара по городу.

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Враг атаковал промышленные объекты

Утром 8 января враг прицельно атаковал Харьковскую область. Как уточнил Терехов, под ударом оказались промышленные объекты.

К сожалению, есть пострадавшая. Также на месте атаки зафиксировано возгорание.

Есть пожар, на этот момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики,

– сообщил Терехов.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Как уточнил Синегубов, пострадала женщина 53 лет, она получила легкие ранения и была госпитализирована.

Во время атаки разрушений также подверглось учебное заведение в Харьковской области.

Есть попадание в частный дом в Харьковской области

Россия нанесла по меньшей мере 4 удара по Харькову. Под ударом также оказался город Змиев в Чугуевском районе. Там вражеские ракеты попали в частный дом. Под завалами есть люди.

Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека,

– сообщил Синегубов.

В целом, в Харьковской области раздалась серия мощных взрывов. Мэр Терехов подчеркнул, что враг массированно атакует Харьков, поэтому следует находиться в укрытиях.

Последствия российской атаки / Фото Олег Синегубов

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