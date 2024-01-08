Утром 8 января Россия запустила ракеты по Украине. Взрывы раздались в Хмельницком.

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Взрывов было несколько

Под прицелом врага оказался Хмельницкий. В результате атаки раздалось по меньшей мере 6 взрывов.

Заместитель начальника Хмельницкой ОВ сообщил, что в области работает противовоздушная оборона.

Пока никаких деталей неизвестно. На месте происшествия находятся все необходимые службы. В Хмельницкой ОВА призывают не снимать последствия прилетов и не распространять их, пока там работают экстренные службы.

Россия снова ударила по Украине