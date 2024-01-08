Утром 8 января Россия запустила ракеты по Украине. Взрывы раздались в Хмельницком.
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Взрывов было несколько
Под прицелом врага оказался Хмельницкий. В результате атаки раздалось по меньшей мере 6 взрывов.
Заместитель начальника Хмельницкой ОВ сообщил, что в области работает противовоздушная оборона.
Пока никаких деталей неизвестно. На месте происшествия находятся все необходимые службы. В Хмельницкой ОВА призывают не снимать последствия прилетов и не распространять их, пока там работают экстренные службы.
Россия снова ударила по Украине
- Приблизительно в 3 ночи Воздушные силы сообщили, что Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95. Со временем произошли первые пуски. Тревога распространилась на всю территорию Украины.
- Позже стало известно, что взлетело несколько бортов МиГ-31К. Состоялись пуски "Кинжалов". Известно, что взрывы прогремели в нескольких городах Украины.
- В частности, речь идет о: Днепре, Запорожье, Хмельницком и Харькове. В Запорожье взрывов было несколько. В Харькове тоже прозвучала целая серия. Известно, что в Харьковской области враг запускал С-300.