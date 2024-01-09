Руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, почему враг впервые за долгое время не атаковал Украину дронами, пишет 24 Канал.

Смотрите также Ночью враг атаковал Юг 8 "Шахедами": сколько целей сбили и были ли попадания

Почему Россия не запускала дроны ночью

Понимаем, что отсутствие дроновой атаки – это также отклик, определенным образом, и погодных условий также. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает и ночью снова напоминал о себе и херсонцам, и жителям Антоновки,

– рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, обошлось без пострадавших среди мирного населения. Однако приоритет врага и в дальнейшем – это обстрелы фактически ковровым способом или выборочными снарядами по жилым кварталам, по объектам социальной инфраструктуры.

Россия в дальнейшем пытается доставить максимальные хлопоты коммунальщикам, в частности, в вопросах обеспечения теплом, газом, светом.

Со всем тем, враг уменьшил активность вражеской тактической авиации. Это также следствие погоды и боевой работы Сил обороны на Юге. В операционной зоне ОК "Юг", несмотря на потерю самолетов, враг время от времени возвращается к использованию авиации.

На днях пытался повторить бомбардировки управляемыми авиабомбами правого берега, и неуправляемыми авиационными ракетами по левому берегу, поскольку штурмовые действия вообще не имеют успеха и они теряют там и людей, и технику, они пытались давить авиацией,

– вспомнила Гуменюк.

Однако добавила, что за минувшие боевые сутки враг авиацию не использовал, однако штурмовые действия вернули на отметку 10+ и за прошедший день уже насчитали 12 штурмовых действий. Хотя враг почти не использовал технику, но ВСУ удалось уничтожить 2 вражеских танка и 2 боевые машины десанта.

Россия 8 января нанесла по Украине массированный удар