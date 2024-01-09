Руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, почему враг впервые за долгое время не атаковал Украину дронами, пишет 24 Канал.
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Почему Россия не запускала дроны ночью
Понимаем, что отсутствие дроновой атаки – это также отклик, определенным образом, и погодных условий также. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает и ночью снова напоминал о себе и херсонцам, и жителям Антоновки,
– рассказала Наталья Гуменюк.
По ее словам, обошлось без пострадавших среди мирного населения. Однако приоритет врага и в дальнейшем – это обстрелы фактически ковровым способом или выборочными снарядами по жилым кварталам, по объектам социальной инфраструктуры.
Россия в дальнейшем пытается доставить максимальные хлопоты коммунальщикам, в частности, в вопросах обеспечения теплом, газом, светом.
Со всем тем, враг уменьшил активность вражеской тактической авиации. Это также следствие погоды и боевой работы Сил обороны на Юге. В операционной зоне ОК "Юг", несмотря на потерю самолетов, враг время от времени возвращается к использованию авиации.
На днях пытался повторить бомбардировки управляемыми авиабомбами правого берега, и неуправляемыми авиационными ракетами по левому берегу, поскольку штурмовые действия вообще не имеют успеха и они теряют там и людей, и технику, они пытались давить авиацией,
– вспомнила Гуменюк.
Однако добавила, что за минувшие боевые сутки враг авиацию не использовал, однако штурмовые действия вернули на отметку 10+ и за прошедший день уже насчитали 12 штурмовых действий. Хотя враг почти не использовал технику, но ВСУ удалось уничтожить 2 вражеских танка и 2 боевые машины десанта.
Россия 8 января нанесла по Украине массированный удар
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что враг ночью и на рассвете 8 января нанес по Украине массированную атаку. Оккупанты выпустили по Украине 8 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области.
- Во время массированной атаки на рассвете враги запустили по нашим областям 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К из Рязани и Тамбова.
- Далее Украину накрыло 24 крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Энгельса. Также враги атаковали 8 крылатыми ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области, 6 баллистическими ракетами "Искандер-М" из районов Джанкой и Чауда в Крыму, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-31П с самолетов тактической авиации из Белгородской области.
- Всего оккупанты запустили по нашей стране 59 средств воздушного нападения противника. Наши военные сбили 26: 8 ударных беспилотников Shahed-136/131 и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Однако не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей.
- Взрывы раздавались в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. Враг атаковал объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.