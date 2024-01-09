За словами експерта, цей дрон-камікадзе долетів до середини нашої країни. Цей безпілотник ішов зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину.

До теми Гуменюк пояснила, чому вночі окупанти вперше за довгий час не атакували "Шахедами"

В Україні могли збити перший "Шахед" з реактивним двигуном

Бескрестнов зазначив, що не думав, що "Шахеди" з реактивним двигуном так швидко з'являться на території нашої держави. Він наголосив, що нещодавно Іран продемонстрував ці дрони-камікадзе на виставці.

За словами експерта, тепер важливо розуміти нові небезпеки, які можуть принести "Шахеди" з реактивним двигуном.

На реактивному двигуні "Шахеди" можуть літати по всій країні. Раніше були сумніви,

– сказав "Флеш".

Водночас він запевнив, що жодної російської "супер зброї" на нових "Шахедах" немає. Адже цей безпілотник містить звичайний заряд і йде за звичайною навігацією.

"Швидкість висока, ППО відпрацьовує. Мобільні групи з "зенітками" марні, їм потрібно видавати тепер ПЗРК ("Оса", "Ігла", "Стінгер")", – наголосив експерт.

Він також зауважив, що долітатимуть "Шахеди" з реактивними двигунами до нашої держави швидше, а також будуть маневрувати. Крім того, Бескрестнов зазначив, що українці мають знати, що, окрім звуку "мопеда" в небі, тепер є звук літака.

Наостанок він наголосив, що приємна новина полягає в тому, що наші військові цей безпілотник збили.

У Повітряних силах висловилися про реактивні "Шахеди"

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що не може підтвердити інформацію про збиття реактивного "Шахеда", адже вони його не знаходили.

Хто знайшов, хай підтверджує, хай показує, розповідає. Ми, здається, це обголювали, показав Іран "Шахед-236" такий чорненького кольору. Після цієї демонстрації у нас почали окупанти звичайні "Шахеди" теж перефарбовувати у чорний колір,

– сказав він.

Ігнат також підкреслив, що вже багато експертів обговорили, що дасть оновлення цього безпілотника, які виникнуть ризики. За словами полковника, цей реактивний "Шахед" походить на міні крилату ракету.

Він зазначив, що запас бойової частини у "Шахеді" не може бути великий, тому що реактивний двигун сам по собі має споживати багато пального. Тому корисне навантаження на цей "Шахед" буде суттєво зменшуватися.