Іран продемонстрував модернізовані види озброєння власного виробництва. Мовиться про гіперзвукову ракету "Фаттах" та БпЛА "Шахед".

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Характеристики нової зброї

Модернізовану ракету та ударний дрон показали на військовій виставці в університеті аерокосмічного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції у Тегерані.

Також на виставці продемонстрували модернізовану версію системи протиракетної оборони 9-Dey. Вона може запускати снаряди малої та середньої дальності.

Крім цього, ракета "Фаттах" здатна рухатися зі швидкістю до 15 махів (5,1 кілометра в секунду) з дальністю польоту 1,4 тисячі кілометра.

Іран модернізував дрони та прибрав одну з характерних ознак