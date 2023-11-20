Іран продемонстрував модернізовані види озброєння власного виробництва. Мовиться про гіперзвукову ракету "Фаттах" та БпЛА "Шахед".
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Характеристики нової зброї
Модернізовану ракету та ударний дрон показали на військовій виставці в університеті аерокосмічного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції у Тегерані.
Також на виставці продемонстрували модернізовану версію системи протиракетної оборони 9-Dey. Вона може запускати снаряди малої та середньої дальності.
Крім цього, ракета "Фаттах" здатна рухатися зі швидкістю до 15 махів (5,1 кілометра в секунду) з дальністю польоту 1,4 тисячі кілометра.
Іран модернізував дрони та прибрав одну з характерних ознак
- Розробники оновили дрони-камікадзе, які Росія використовує, щоб тероризувати мирні українські міста. Тепер вони, ймовірно, не будуть видавати характерний звук. Тепер вони будуть обладнані турбореактивними двигунами та не будуть гудіти як мопед.
- Кадри тесту модернізованого дрона є в пропагандистському фільмі, який незабаром покажуть іранцям. У ньому покажуть історію створення ударного безпілотного літального апарату. Помітно, що фільм намагались зробити якомога більш епічним.
- Деталей щодо цієї розробки не розкривають.