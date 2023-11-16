Відповідна інформація міститься у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії. Однак там зазначають, що певні позитивні зрушення все ж є.

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Ситуація напружена, але не критична

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляє, що запаси іранського урану, збагаченого до 60%, зросли на 6,7 кілограма до 128,3 кілограма. Відповідний ріст зафіксований трохи більш як за два місяці – останній звіт опубліковано 4 вересня. Формально, Ірану достатньо урану для створення трьох ядерних бомб.

Це більш ніж утричі перевищує приблизно 42 кілограми, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні,

– пише Reuters.

Однак темпи збагачення урану Іраном сповільнилися приблизно до 3 кілограм на місяць – раніше число сягало 9 кілограмів за той же термін. Ймовірно, це стало наслідком непрямих переговорів з США. Кількість чинних каскадів або кластерів уранозбагачувальних центрифуг також не змінилася.

При цьому відносини між МАГАТЕ та Іраном досі лишаються напруженими. У звіті агенства йдеться, що з вересня Тегеран не скасував "анулювання статусу" спеціалістів МАГАТЕ. Досі існують проблеми, які заважають ефективно проводити діяльність з перевірки в Ірані, зокрема на об'єктах зі збагачення.

Ядерні загрози у світі