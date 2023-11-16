Соответствующая информация содержится в отчете Международного агентства по атомной энергии. Однако там отмечают, что некоторые положительные сдвиги все же есть.
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Ситуация напряженная, но не критическая
Международное агентство по атомной энергии сообщает, что запасы иранского урана, обогащенного до 60%, выросли на 6,7 килограмма до 128,3 килограмма. Соответствующий рост зафиксирован чуть более двух месяцев – последний отчет опубликован 4 сентября. Формально Ирана достаточно урана для создания трех ядерных бомб.
Это более чем в три раза превышает примерно 42 килограмма, которых, по определению МАГАТЭ, теоретически достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении,
– пишет Reuters.
Однако темпы обогащения урана Ираном замедлились примерно до 3 килограмм в месяц – раньше число достигало 9 килограммов за тот же срок. Вероятно, это явилось следствием косвенных переговоров с США. Количество действующих каскадов или кластеров уранообогатительных центрифуг также не изменилось.
При этом отношения между МАГАТЭ и Ираном до сих пор остаются напряженными. В отчете агентства говорится, что с сентября Тегеран не отменил "аннулирование статуса" специалистов МАГАТЭ. До сих пор существуют проблемы, мешающие эффективно проводить деятельность по проверке в Иране, в частности, на объектах по обогащению.
Ядерные угрозы в мире
- В России произошли неудачные испытания ракет "Ярс" и "Булава", являющихся носителями ядерного оружия. "Ярс" сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил России, а "Булава" – это просто "сырая" ракета.
- Стоит отметить, что в начале ноября Путин отозвал ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний. Там сослались на защиту граждан и снова обвинили всем США.
- В Израиле министр Амихай Элиягу заговорил о применение ядерного оружия в секторе Газа. Его заявление сразу подвергли критике израильские чиновники, а самого министра отстранили. Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ соблюдают международное право.