Крайній правий міністр Аміхай Еліягу заявив, що в Секторі Гази немає некомбатантів. Пізніше він сказав, що говорив "метафорично", але прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відсторонив його від участі в урядових засіданнях.

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В Ізраїлі розкритикували міністра

Аміхай Еліягу – це міністр у справах Єрусалима і спадщини Ізраїлю. Він сказав, що скидання ядерної зброї на Сектор Гази – це "один із варіантів".

Нетаньягу у відповідь заявив, що коментарі Еліагу "відірвані від реальності" і що Ізраїль і ЦАХАЛ діють відповідно до міжнародного права, щоб уникнути шкоди некомбатантам.

Лідер опозиції Яїр Лапід, зі свого боку, закликав до відставки міністра.

Присутність радикалів в уряді ставить під загрозу нас і цілі війни – перемогу над ХАМАС і повернення всіх заручників,

– написав Лапід, додавши, що Нетаньягу повинен звільнити міністра.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, лідер партії, до якої належить Еліагу, сказав, що спілкувався з міністром, який зі свого боку пояснив, що говорив "метафорично".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант також виступив проти, назвавши заяви Еліагу "безпідставними" і додавши, що "добре, що це не ті люди, які відповідають за безпеку Ізраїлю".

Попередник Галланта, міністр Бенні Ґанц, сказав, що заява Еліагу завдає шкоди Ізраїлю і "додає болю сім'ям заручників".

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