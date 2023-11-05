Крайній правий міністр Аміхай Еліягу заявив, що в Секторі Гази немає некомбатантів. Пізніше він сказав, що говорив "метафорично", але прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відсторонив його від участі в урядових засіданнях.
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В Ізраїлі розкритикували міністра
Аміхай Еліягу – це міністр у справах Єрусалима і спадщини Ізраїлю. Він сказав, що скидання ядерної зброї на Сектор Гази – це "один із варіантів".
Нетаньягу у відповідь заявив, що коментарі Еліагу "відірвані від реальності" і що Ізраїль і ЦАХАЛ діють відповідно до міжнародного права, щоб уникнути шкоди некомбатантам.
Лідер опозиції Яїр Лапід, зі свого боку, закликав до відставки міністра.
Присутність радикалів в уряді ставить під загрозу нас і цілі війни – перемогу над ХАМАС і повернення всіх заручників,
– написав Лапід, додавши, що Нетаньягу повинен звільнити міністра.
Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, лідер партії, до якої належить Еліагу, сказав, що спілкувався з міністром, який зі свого боку пояснив, що говорив "метафорично".
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант також виступив проти, назвавши заяви Еліагу "безпідставними" і додавши, що "добре, що це не ті люди, які відповідають за безпеку Ізраїлю".
Попередник Галланта, міністр Бенні Ґанц, сказав, що заява Еліагу завдає шкоди Ізраїлю і "додає болю сім'ям заручників".
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- Супутникові знімки свідчать про те, що ізраїльські війська оточують місто Газа. Зокрема, ізраїльські війська просунулися глибше вздовж Сектора Гази до моря.
- Водночас у США очікують, що найближчими днями Ізраїль зменшить масштаби атак на Сектор Гази з повітря і зосередиться на тактичних наземних операціях.