Иран продемонстрировал модернизированные виды вооружения собственного производства. Речь идет о гиперзвуковой ракете "Фаттах" и БПЛА "Шахед".

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Характеристики нового оружия

Модернизированную ракету и ударный дрон показали на военной выставке в университете аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции в Тегеране.

Также на выставке продемонстрирована модернизированная версия системы противоракетной обороны 9-Dey. Она может запускать снаряды малой и средней дальности.

Кроме того, ракета "Фаттах" способна двигаться со скоростью до 15 махов (5,1 километра в секунду) с дальностью полета 1,4 тысячи километра.

Иран модернизировал дроны и убрал один из характерных признаков