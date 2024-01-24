Об этом в интервью The Financial Times рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов, передает 24 Канал. Именно поэтому Кремль нуждается в соответствующих поставках из-за границы, в частности из Северной Кореи.

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"Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть. Без их помощи ситуация была катастрофической", – отметил Буданов.

Британская организация Conflict Armament Research (CAR) обнаружила дополнительное доказательство, что страна-агрессор применила северокорейские ракеты по Харькову 2 января. На барометре увидели этикетку с корейским иероглифом.

В то же время Россия хотела бы не полагаться на внешнюю помощь, потому что считает это "унижением".

России не хватает живой силы

По словам Буданова, у страны-агрессора есть еще одна проблема – теряет столько же или даже больше войск, чем может набрать. Там, где мобилизация не удается, пополнить ряды помогают группы наемников.

Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что около 1000–1200 человек ежедневно присоединяются к российской армии по мобилизации или добровольно.

Буданов отказался делать смелые прогнозы на 2024 год.

Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их,

– сказал глава ГУР.

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