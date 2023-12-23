В ходе "прямой линии" с электоратом российский диктатор Владимир Путин заверил, что в стране пока не будут проводить вторую волну мобилизации, потому что в этом якобы нет нужды. В украинской разведке объяснили, действительно ли это.
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Превосходство врага
По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, сейчас у Кремля нет необходимости в проведении мощной мобилизации.
Во-первых, Россия может и без нее не только "закрывать" значительные потери на войне, но и поддерживать резервы развернутых сил на временно оккупированных территориях.
Каждый день Россия способна призывать к вооруженным силам из-за рекрутинга и мобилизационных мероприятий примерно 1000 – 1200 человек. Большинство из них уходит на пополнение ежедневных потерь, понесенных российским агрессором,
– заявил Скибицкий.
Разведчик отметил, что оккупанты в целом пытаются поддерживать укомплектованность группировки боевых частей, находящихся на линии столкновения, на уровне 92 – 95 процентов для того, чтобы сохранять темп наступления.
К сожалению, в России большой мобилизационный ресурс, в том числе и обученный, подытожил военный.
Также он напомнил, что Путин не решится на проведение второй волны мобилизации, поскольку не хочет, чтобы это повлияло на ход выборов.
В России растет недовольство призывом
Также представитель ГУР рассказал, что в России растет недовольство мобилизацией. Если в начале года против выступали около 60 процентов россиян, то уже в конце 2023 года это количество достигло почти 70 процентов.
Разведчик уточнил, что это вовсе не означает, что в стране-агрессоре начнутся протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть.
Что известно о российских потерях на войне в Украине
- По состоянию на 23 декабря 2023 оккупационная армия потеряла в Украине 352 390 солдат.
- Ранее в Институте изучения войны заявляли, что оккупационные силы могут нести потери по всему фронту в Украине со скоростью, близкой к той, с которой Россия сейчас создает новые силы. Кремль не успевает восполнять пробелы в армии.
- Известно, что всего за две недели осенью этого года агрессор потерял 14 высокопоставленных офицеров. В последний раз такие потери враг нес летом 2022 года, когда США передали Украине HIMARS.
- Кроме того, по данным СМИ, элитная 155 бригада морской пехоты вооруженных сил России в ходе боевых действий потеряла половину своего штата. За два года войны в Украине это подразделение понесло потери в 4 раза больше, чем через 10 лет войны в Чечне.