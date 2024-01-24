Соответствующее мнение он озвучил министр иностранных дел в интервью. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это должно измениться.

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Масштабы войны требуют большего, – Кулеба

Министр заявил, что Россия явно превосходит Украину в вопросе снабжения артиллерийских боеприпасов. По его словам, одна из причин состоит в предоставлении соответствующего вооружения от Северной Кореи.

Как бы абсурдно это ни звучало, но создается впечатление, что Северная Корея для России – более эффективный партнер, чем наши друзья, поставляющие Украине артиллерийские боеприпасы. Это смешно. И это должно измениться,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина ценит все, что получает. Но отметил, что масштабы войны требуют большего. Кулеба подчеркнул, что война без достаточного количества артиллерийских боеприпасов стоит для многих украинских солдат жизни.

Глава Министерства иностранных дел призвал западных союзников, а также оборонную промышленность прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают производство.

Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры иногда утопают в бесконечных дискуссиях. Но нет времени тонуть, надо плыть,

– подчеркнул Кулеба.

Собственно, в интервью Дмитрий Кулеба отметил, что ситуация на фронте сложна. Связано это с дефицитом снабжения боеприпасами. Он подчеркнул, что "ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад".

Также министр иностранных дел отметил, что массированный ракетный удар, который Россия нанесла утром 23 января, – демонстрация того, что нашему государству требуется больше систем ПВО, а также ракет к ним.

Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции,

– подчеркнул Кулеба.

Глава ведомства подчеркнул, что потребности Украины "не отвечают оборонным потребностям" стран Запада.

В то же время глава украинской дипломатии отметил необходимость дальнобойных ракет Taurus. Он подчеркнул, что Украина не будет бить ими по Москве. У этих ракет есть другая важная задача.

Нам не нужен Taurus для атаки на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, предоставленные западными партнерами, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России. Нам нужен Taurus для уничтожения российской военной инфраструктуры по линии фронта на территории Украины,

– подчеркнул министр.

В интервью он также отметил, что лучший способ обеспечить безопасность как Германии, так и других стран Европы "предоставить Украине все необходимое для победы над Россией и освобождения украинских территорий".